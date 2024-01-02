«Психика перестала вывозить»: москвичка рассказала о переезде в село Москвичка рассказала о переезде в село из-за выгорания и нервного срыва

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Россиянка Ирина Кожевникова рассказала «Газете.Ru», что переехала из Москвы в село Острожка в Приморье из-за тяжелого эмоционального выгорания на работе, нервного срыва и развода. По словам женщины, после нескольких лет жизни в населенном пункте она пришла к выводу, что решение о переезде на тот момент было лучшим из возможных.

Мысли о жизни в сельской местности возникали у меня эпизодически на протяжении многих лет, но ни к каким серьезным решениям и, как следствие, действиям не приводили. Пока не набралась критическая масса обстоятельств, которые меня сподвигли на этот шаг. <...> Психика ослабла и перестала вывозить напряжение большого города, — рассказала Ирина.

Женщина призналась, что в Москве она уставала от всего, ей было трудно оберегать личные границы в огромном потоке людей. По ее словам, в мегаполисе буквально везде нужно «отстаивать себя и свое».

Ирина считает, что в тихом малонаселенном месте контакты с окружающими людьми становятся более качественными. Она заметила, что когда вокруг нет постоянных толп людей, начинаешь переоценивать значимость встречи с другим человеком.

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