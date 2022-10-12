Психиатр назвал ментальные проблемы, с которыми часто сталкиваются москвичи Психиатр Елисеенко: москвичи часто боятся поездок в общественном транспорте

Фото: Konstantin Kokoshkin/globallookpress.com

Москвичи часто сталкиваются с такой ментальной проблемой, как боязнь общественного транспорта, рассказал в беседе с РИАМО врач-психиатр Антон Елисеенко. Другой психической проблемой жителей мегаполисов является эмоциональное выгорание из-за переработок и перенапряжения.

Тревогу и панику в транспорте легко разгоняют такие факторы, как большое скопление людей, духота, замкнутое пространство, громкие звуки, — уточнил Елисеенко.

Врач уточнил, что поездки в общественном транспорте способны спровоцировать панические атаки у людей, постоянно испытывающих стресс. После одного или нескольких таких инцидентов у человека может сформироваться постоянная фобия, добавил он.

Также Елисеенко рассказал, что переработки и перенапряжение на работе в свою очередь приводят к ухудшению памяти и угнетению других когнитивных функций, добавил врач. По его словам, в таком случае лучший способ восстановиться — это регулярно давать себе достаточный отдых.

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