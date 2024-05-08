Пса в бетоне и с кровоточащими ушами нашли на юго-востоке Москвы

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

На юго-востоке Москвы около автостоянки местного бездомного пса обнаружили испачканным в бетоне, сообщают подписчики Telegram-канала «ЗоопоискЮАО». Волонтеры заметили, что у пса кровоточат уши. Животное подкармливали местные жители. На место вызвали ветеринарную службу.

Пес, который живет на рынке. Девочки сказали, что кормят его, давно он здесь живет. Видимо, он попал под машину. Вызвали ветеринара, — рассказала очевидец.

Ранее в Москве полицейские задержали мужчину, который в метро сунул им в лицо кота на поводке. Очевидцы рассказали, что до этого он бросал животное в пассажиров метрополитена и оскорблял женщин, сделавших ему замечание.

В апреле на улице Ростова-на-Дону обнаружили множество мертвых ворон с отрубленными головами. Порядка десяти туш птиц были раскиданы по асфальту и газону. Известно, что это не первый подобный случай в городе. Двумя месяцами ранее кто-то убил порядка десяти птиц и развесил их трупы по деревьям. Местные жители предполагают, что этим может заниматься фанат оккультизма или магии.