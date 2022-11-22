«Коммерсант»: проверяющий призывников полковник попался на взятке «Коммерсант»: проверяющий призывников полковник Мертвищев арестован за взятку стиральной машиной

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235-й гарнизонный военный суд Москвы отправил под домашний арест ответственного за призыв на военную службу сотрудника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба вооруженных сил Ивана Мертвищева, пишет «Коммерсант». Он обвиняется в получении взятки в виде стиральной машины от военного комиссара района Раменки.

По данным следствия, в рамках начавшейся 1 ноября призывной кампании Мертвищев должен был провести проверку военкоматов Западного округа Москвы. За неделю до мероприятия полковник позвонил военному комиссару и сообщил о проверке, дав понять, что дела в военкомате с набором призывников, по его информации, идут плохо, что может отразиться не только на репутации руководства ОВК, но и на дальнейшей карьере самого комиссара. Решить проблемы Мертвищев предложил за счет покупки для него стиральной машины стоимостью не менее 70 тысяч рублей.

Военный комиссар обратился с заявлением о вымогательстве в департамент военной контрразведки ФСБ. Мертвищев был задержан при получении техники, в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК (получение взятки, сопряженное с вымогательством). Офицер полностью признал свою вину, и следствие ходатайствовало о его содержании под домашним арестом. Кроме того, Мертвищева собираются проверить на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области в связи с некачественной организацией частичной мобилизации был уволен военком Елецкого района Николай Селянин. Отмечается, что в ходе мобилизации военкоматом Елецкого района были допущены многочисленные ошибки. В частности, призывались мужчины с отсрочкой.