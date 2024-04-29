29 апреля Московский зоопарк обустроил и открыл для маленькой панды Катюши и ее мамы Диндин уличный вольер. Однако детеныш отказался покидать свое закрытое жилище. Пока пандочка храпела на вышке, ее мама с удовольствием гуляла на улице.
Как рассказала журналистам гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова, в новом вольере проверили все «лазалки» и прочие конструкции, специально для Катюши добавили новую горку. В бассейнах сократили уровень воды.
Однако несмотря на все приготовления, сделанные по рекомендации китайского специалиста, Катюша не пожелала посетить новое место для прогулок.
NEWS.ru собрал кадры с открытия нового уличного вольера панд.