Проведение авиасалона МАКС отменили в 2024 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международный авиационно-космический салон (МАКС) отменен в 2024 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на распоряжение кабмина РФ. Мероприятие было запланировано на 25–30 июля. Смотр техники планировался провести в подмосковном Жуковском.

Позицию, касающуюся Международного авиационно-космического салона «МАКС-2024», исключить, — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что если выставку в 2024-м все же будет решено провести, то на ней могут представить импортозамещенные версии российских самолетов MC-21 и SJ 100. Также эксперт по авиационной отрасли Роман Гусаров предположил, что они будут представлять основной интерес на «МАКС-2024». По его словам, также на площадке будут представлены новые модели небольших отечественных воздушных судов.

На авиасалоне в 2021 году Россия представила легкий тактический самолет Checkmate, который разработали в компании «Сухой» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию). Он выполнен с применением технологий малозаметности и оснащен внутрифюзеляжным отсеком для средств поражения класса «воздух — воздух» и «воздух — поверхность». Истребитель способен поражать одновременно до шести целей.