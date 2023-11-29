Протоколы по ЛГБТ-статьям составили на два российских телеканала Таганский суд рассмотрит дела по ЛГБТ-статьям в отношении «Жары» и «О2ТВ»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Таганский районный суд Москвы зарегистрировал два административных дела по статьям о пропаганде и демонстрации ЛГБТ в СМИ. Как следует из информации на сайте суда, ответчиками выступят телеканалы «Жара» и «О2ТВ».

На музыкальный телеканал «Жара» составили протокол о распространении среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей ЛГБТ-отношения (ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ), а на «О2ТВ» — о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола (ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ). Им грозит штраф до 4 млн рублей, а также приостановление вещания на срок до 90 суток. Какой именно контент послужил основанием для административных дел, не уточняется.

Начальник отдела по экспертно-аналитической работе в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Мария Бычкова ранее сообщила, что РКН в 2023 году составил почти 50 административных протоколов в отношении онлайн-кинотеатров и стриминговых сервисов за демонстрацию ЛГБТ-контента. По ее словам, общая сумма штрафов превысила 29 млн рублей.

До этого стало известно, что Министерство юстиции России направило в Верховный суд РФ административное исковое заявление о признании международного общественного движения ЛГБТ экстремистским и о запрете его деятельности на территории России. В ведомстве уточнили, что увидели в деятельности движения возбуждение социальной и религиозной розни.