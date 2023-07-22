Против вооруженного взломщика в Истре возбудили уголовное дело СК завел уголовное дело после стрельбы в полицейских в поселке Шервуд Московской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь правоохранителей после ЧП в элитном коттеджном поселке Шервуд в Истре в Московской области, говорится в Telegram-канале главного управления ведомства по Московской области. Забаррикадировавшийся в частном доме мужчина угрожал участковому, а также стрелял в сторону стражей порядка из окон.

Возбуждено уголовное по факту угрозы применения насилия и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 и 317 УК РФ), — говорится в сообщении.

По данным ТАСС, силовики начали штурм дома. Утверждается, что злоумышленник начал применять «коктейли Молотова», после чего начался пожар.

Ранее сообщалось, что мужчина взял в заложники прибывших на место сотрудников частной охранной организации и полицейского. По данным Telegram-канала Mash, их удалось освободить после переговоров.

Telegram-канал «112» ранее сообщал, что прибывшие на место силовики обнаружили разбитое окно и бардак в доме. В коттедже были разбросаны бутылки из-под алкоголя, а на втором этаже находился мужчина, одетый в военную форму и бронежилет. У него были замечены огнестрельное оружие и связка гранат. Мужчина выкрикивал, что ранее вернулся из зоны СВО. Взломщик также заявлял, что залезть в коттедж ему приказал Бог.