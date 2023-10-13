Против осужденного мундепа Горинова возбудили дело об оправдании терроризма Экс-депутата Алексея Горинова перевели в СИЗО по делу об оправдании терроризма

Фото: t.me/alexei_gorinov_2022

Алексей Горинов

Новое уголовное дело возбудили в отношении бывшего муниципального депутата Красносельского района Москвы Алексея Горинова, осужденного на семь лет колонии за дискредитацию российской армии. По словам экс-мундепа, которые приводятся в Telegram-канале «Свободу Алексею Горинову!», теперь ему вменяют статью об оправдании терроризма.

Горинов рассказал, что 5 октября его этапировали в СИЗО-1 во Владимире в связи с возбуждением в его отношении нового уголовного дела об оправдании терроризма. По словам бывшего мундепа, его тут же водворили в штрафной изолятор за то, что он не успел отсидеть во владимирской ИК-2 всего 20 дней. Он признался, что ощущает себя военнопленным в собственной стране.

У меня этому одно объяснение. Те, кому это надо и кто затеял первое уголовное дело, прекрасно понимают, что за ним ничего нет, что свободы я лишен просто так, показательно и в назидание другим, чтобы помалкивали, — приводит канал слова экс-мундепа.

Информация о том, что против 62-летнего Горинова возбудили новое уголовное дело, появилась еще в конце сентября. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», причиной могли послужить слова, произнесенные им в ИК при других заключенных. Следствие расценило их как оправдание террористической деятельности.

В июле 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил Горинова к семи годам лишения свободы по статье о распространении фейков об армии по мотивам политической ненависти (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). В сентябре Мосгорсуд сократил назначенный ему срок всего на один месяц. Все это время он отбывал наказание в ИК-2 в Покрове, в заключении его состояние значительно ухудшилось.

Ранее адвокат Сергей Ерохов сообщил, что социолог Борис Кагарлицкий (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) стал фигурантом уголовного дела по статье «Оправдание терроризма» за пост 2022 года о взрыве на мосту через Керченский пролив. Взрыв на мосту произошел 8 октября 2022 года и был квалифицирован российским следствием как теракт.