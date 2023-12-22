Против напавшего на соседку владельца доберманов возбудили уголовное дело

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уголовное дело возбуждено против владельца двух доберманов, напавшего на соседку в Москве, сообщила пресс-служба столичного СК. Отмечается, что его обвиняют в нанесении побоев и хулиганстве.

По результатам проведенной доследственной проверки в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 116 УК РФ (побои) и п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ(хулиганство), — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Следственный комитет начал проверку после нападения владельца двух доберманов на соседку. Следователи опрашивали очевидцев и просматривали записи с камер видеонаблюдения.

Инцидент произошел в восточном районе столицы Гольяново. После замечания хозяин доберманов набросился на москвичку, стал ее душить и повалил на землю. Участницей потасовки также была спутница мужчины, которая обругала женщину матом. В ситуацию вмешались очевидцы, которые вызвали полицию и скорую помощь. По словам местных жителей, и хозяин, и его собаки до этого уже проявляли агрессию по отношению к прохожим.

Депутат Владимир Бурматов считает, что агрессивного хозяина доберманов необходимо привлечь к ответственности вплоть до уголовной. По его мнению, поведение животных зависит от их воспитания, и владелец несет полную ответственность за питомца.