Против блогера Шабутдинова возбудили уголовное дело МВД: против блогера Шабутдинова возбудили уголовное дело о мошенничестве

В отношении блогера-миллионника Аяза Шабутдинова возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, ютубер вел противоправную деятельность.

Оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве и сотрудниками УФСБ России по г. Москве и Московской области пресекли противоправную деятельность известного блогера и бизнес-тренера, — уточнила Волк.

По предварительной информации ведомства, Шабутдинов вместе с сообщниками действовал от имени нескольких юридических лиц. Блогер обещал научить всех желающих успешному предпринимательству с получением сверхвысоких доходов. Также, продолжила Волк, мужчина использовал агрессивный маркетинг для продвижения своих образовательных программ и тренингов. Сейчас в распоряжении МВД есть информация о нескольких эпизодах незаконной деятельности одной из коммерческих организаций, с помощью которых Шабутдинов продавал курсы.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что блогера-миллионника задержали в Москве из-за заявления недовольной клиентки. Представители компании Like, основанной Шабутдиновым, рассказали, что заявительница была не согласна с условиями возврата денег, прописанными в договоре. Девушка купила курсы, но позднее решила отказаться от них и вернуть средства.