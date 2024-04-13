Экс-замглавы Минпросвещения дала показания против экс-директора «Гостеха» Экс-замглавы Минпросвещения Ракова дала показания против экс-директора «Гостеха»

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Марина Ракова

Против бывшего директора проекта «Гостех» Ярослава Демченко, который был арестован по делу о хищении более 38 млн рублей, дали показания экс-замглавы Минпросвещения РФ Марина Ракова и бывший сотрудник Фонда новых форм развития образования (ФНФРО) Евгений Зак, пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела. Похищенные средства были выделены на создание соцсети «Горизонт». В документах сказано, что Ракова, которая сама была инициатором разработки платформы, заявила, что за короткий промежуток времени невозможно было разработать такую программу.

Роль Демченко, контроль, принятие всех работ по разработке «Горизонта» подтверждаются свидетельскими показаниями на тот период такого руководителя, как Евгений Зак, а также представителей потерпевшей стороны, — цитирует агентство дело.

В материалах говорится, что Ракова назвала фикцией минимальные сроки создания компанией Демченко соцсети «Горизонт». Также она отозвалась и о самом проекте, якобы выполненном разработчиками. Примечательно, что в ходе расследования дела Раковой о хищении десятков миллионов рублей самого Демченко допрашивали в роли свидетеля.

Бывшего директора проекта «Гостех» компании «Цифрум» Ярослава Демченко 12 апреля задержали в Московском регионе. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Сообщалось, что «Цифрум» занимается развитием информационных систем, которые используются в органах власти страны.

Экс-директор проекта «Гостех» компании «Цифрум» Ярослав Демченко не был связан с проектами Минцифры, и ФКУ «Гостех» не имеет к ним отношения. Об этом заявили в пресс-службе ведомства после того, как Демченко был задержан по делу о крупном мошенничестве.

6 марта Никулинский суд Москвы продлил Марине Раковой меру пресечения в виде запрета определенных действий. Мера будет действовать до 21 августа 2023 года.