Протаранивший остановку водитель «Нивы» рассказал, как случилась эта авария SHOT: протаранившую остановку «Ниву» занесло из-за сильного снегопада

Фото: t.me/moscowproc

Водитель «Нивы», который протаранил остановку с людьми в Марьино, рассказал, что авария случилась из-за сильного снегопада, передает Telegram-канал SHOT. По словам 22-летнего мужчины, автомобиль занесло, из-за чего он врезался в людей.

Мужчина сбил пять человек, которые ждали автобуса. Все они были госпитализированы. Автолюбитель также признался, что очень переживает из-за случившегося.

Ранее сообщалось, что авария произошла на Новочеркасском бульваре. На месте происшествия продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают причины произошедшего.

Также были опубликованы кадры с места происшествия. На фотографии видно, что автомобиль получил повреждения. В частности, он лишился левой фары. Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что находящийся за рулем мужчина не справился с управлением.

Ранее сообщалось об аварии на Ленинградском шоссе в Москве. В результате происшествия перевернулся грузовик, перевозивший соляную кислоту. Контейнер перевернулся, что привело к утечке. Специалисты провели анализ ситуации и установили, что вредные вещества в воздухе не превышают допустимых значений.