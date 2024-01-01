Прошедший год в Москве вошел в число наиболее теплых с 1879 года Позднякова: 2023 год в Москве стал одним из шести наиболее теплых с 1879 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Метеоролог Татьяна Позднякова сообщила, что 2023 год в Москве стал одним из шести наиболее теплых с 1879 года. В своем Telegram-канале она написала, что год был теплым, а средняя годовая температура воздуха превысила норму на 0,9 градуса.

Средняя годовая температура воздуха превысила норму на 0,9 градуса. Таким образом, он вошел в число шести наиболее теплых с 1879 года. Самым теплым, с аномалией плюс 1,8 градуса, остался 2020 год, — говорится в сообщении.

Специалист подчеркнула, что самые большие положительные аномалии температуры зафиксированы в марте, апреле, августе и сентябре. В то же время в 2023 году только четыре месяца отмечались отрицательной аномалией, самая крупная пришлась на июль — −1,3 градуса.

15 декабря 2023 года на Москву и область обрушились осадки, этот день стал самым снежным за последние 60 лет. Порывы ветра в столице могли достигать 17 метров в секунду. Такую погоду в Россию принес циклон «Ваня», появившийся над территорией Молдавии, после чего ушел к Балтийскому морю и там соединился с атлантическим циклоном.

Тогда из-за непогоды в некоторых регионах России возникли проблемы с электричеством. По данным Министерства энергетики РФ, свыше 228 тысяч граждан остались без света из-за снегопадов, гололедицы и сильного ветра.