Проректора московского вуза обвинили в домогательстве до второклассника

Фото: Страница Артура Максаева Вконтакте

Проректора одного из московских вузов обвинили в домогательстве в отношении второклассника в душевой спортивного комплекса, сообщает «Царьград». Известно, что мальчик принимал душ после посещения бассейна, когда посторонний мужчина предложил помыть его и настоял на своем после отказа. Второклассник рассказал обо всем отцу, после чего тот о произошедшем доложил в правоохранительные органы.

Следователи быстро установили личность подозреваемого, сообщил изданию источник в правоохранительных органах. Правоохранители считают, что в деле достаточно материалов, изобличающих проректора. В отношении него заведено уголовное дело, в данный момент он находится под подпиской о невыезде. Имя подозреваемого и название вуза не уточняется.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что бывшего депутата московского округа Выхино-Жулебино (партия «Единая Россия»), проректора Российского университета кооперации Артура Максаева заподозрили в растлении несовершеннолетнего. По данным канала, в отношении 33-летнего экс-парламентария возбуждено уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде. SHOT отмечал, что в сентябре восьмилетний ребенок рассказал отцу о том, что взрослый мужчина домогался его в спортивной школе «Москвич». По информации канала, Максаеву грозит до 20 лет колонии за насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка младше 14 лет.