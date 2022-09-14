Пропавшего в Москве бывшего высокопоставленного чиновника нашли Пропавшего в Москве бывшего вице-премьера Пензенской области Василия Трохина нашли живым

Фото: miip.pnzreg.ru

Вице-премьер Пензенской области Василий Трохин

Отряд «ЛизаАлерт» нашел живым пропавшего в Москве бывшего заместителя председателя пензенского правительства Василия Трохина, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации. Источник в правоохранительных органах сообщил, что Трохин находится в больнице.

Василий Иванович Трохин найден, жив. Мы благодарим всех, кто принимал участие в поиске, — сообщила пресс-служба «Лиза Алерт».

Статус Трохина изменился на «найден» рано утром. Подробности того, что именно случилось с чиновником, не приводятся.

Ранее сообщалось, что 12 сентября 57-летний председатель правления ассоциации «Совет муниципальных образований Пензенской области» приехал из Пензы в Москву по рабочим делам, а после перестал выходить на связь. Волонтёры движения «Лиза Алерт» обследовали Казанский вокзал, откуда чиновник должен был возвращаться домой. Между тем в правительстве Пензенской области оказались не в курсе пропажи Трохина.