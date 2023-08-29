Пропавшая в Москве фигуристка Горбачева найдена

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алина Горбачева

Чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров Алина Горбачева найдена в одном из столичных кинотеатров, сообщает прокуратура Москвы в своем Telegram-канале. По данным ведомства, 16-летняя девушка жива и невредима. По предварительной информации, противоправных действий в отношении нее не совершалось.

Местонахождение 16-летней спортсменки установлено в кинотеатре одного из торговых центров. По предварительной информации, каких-либо противоправных действий в отношении нее не совершено, — сообщила пресс-служба прокуратуры города.

Следственный комитет в свою очередь сообщил, что девушку вскоре доставят в один из отделов ведомства, где следователи установят причину ее отсутствия.

Горбачева пропала без вести в понедельник, 28 августа. Позднее стало известно, что на Покровской набережной были найдены носки, предположительно, принадлежащие ей. К поисковым работам привлекли кинологов и спасателей, им помогали члены добровольческого отряда «ЛизаАлерт». Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве, чтобы установить обстоятельства исчезновения спортсменки.

Telegram-канал Baza сообщал о ссоре Горбачевой с ее тренером в день исчезновения спортсменки. Последний раз городские камеры наблюдения запечатлели спортсменку входящей в парк на Покровской набережной, после этого в поле зрения она не попадала.