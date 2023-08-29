Пропавшая фигуристка Горбачева заходила в кафе на Волоколамском шоссе

Пропавшая в Москве фигуристка Алина Горбачева днем 29 августа заходила в кафе на Волоколамском шоссе, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале. Судя по опубликованным кадрам, на момент посещения заведения девочка была в полном порядке.

Сегодня около 13 часов несовершеннолетняя заходила в одно из кафе на Волоколамском шоссе. Установление местонахождения девочки на контроле в прокуратуре Москвы, — говорится в сообщении.

О пропаже Алины Горбачевой сообщила ее мать, Екатерина, 29 августа. По словам родительницы, девочка вышла с катка на «Чкалов Арене» 28 августа, после чего ушла в сторону Владимирской церкви. Последний раз на камерах видеонаблюдения Горбачева появлялась в районе Волоколамского шоссе.

Сотрудники поисково-спасательного отряда исследовали акваторию Москвы-реки после появления информации о пропаже девочки. К поискам также подключены кинологи.

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина призвала не наводить панику по поводу произошедшего. По ее словам, девочка могла поругаться с родителями и убежать из дома. В ее возрасте такие поступки вполне естественны, добавила она.