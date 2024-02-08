Прокурор запросил восемь лет Суханову по делу о вымогательстве у Чемезова Прокурор запросил восемь лет для директора «Осторожно Media» Суханова

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Кирилл Суханов

На заседании Хамовнического суда Москвы прокурор в прениях сторон запросил восемь лет лишения свободы для экс-директора компании Ксении Собчак «Осторожно Media» Кирилла Суханова и 7,5 лет - для бывшего главреда журнала Tatler Ариана Романовского (по паспорту Кузьмин) и редактора канала «Тушите свет» Тамерлана Бигаева, сообщает РИА Новости. Обвиняемые проходя тпо делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

Гособвинитель в прениях сторон просил назначить в качестве наказания Суханову 8 лет, Кузьмину - 7,5 лет лишения свободы, — говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемые требовали у Чемезова деньги в обмен на удаление из канала «Тушите свет» поста о его присутствии на вечеринке в честь дня рождения миллиардера Андрея Бокарева. Однако существует версия, что происходящее имело отношение к зачистке информационного поля.