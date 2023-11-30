Прокуратура утвердила обвинение против блогера Хилми

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Симоновская межрайонная прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении блогера Хилми Форкса (настоящее имя — Хильми Олейник), сообщает пресс-служба ведомства. Он обвиняется по пункту «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов).

Следствие выяснило, что в ноябре 2022 года он у себя дома снял на мобильный телефон материалы порнографического содержания со своим участием. Затем он разметил их в свободном доступе в интернете.

Прокурор вручил фигуранту копию обвинительного заключения и в ближайшие время направит уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, — пояснили в ведомстве.

Ранее адвокат блогера опроверг данные о недавнем задержании Форкса. По его словам, дело в отношении его подзащитного было возбуждено еще летом, Хилми был задержан сразу после этого, однако позднее он был отпущен под подписку о невыезде. К настоящему моменту расследование уголовного дела завершено, в скором времени оно будет передано в суд для рассмотрения. Форксу грозит до шести лет лишения свободы.

В свою очередь звездный адвокат Сергей Жорин заявил, что против скандального блогера-трансгендера могут возбудить уголовное дело по статье об ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Это произойдет в случае, если его видео будет продолжать находиться в свободном доступе.