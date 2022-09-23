Прокуратура предостерегла москвичей от участия в несогласованных акциях

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прокуратура Москвы в своем Telegram-канале предостерегла жителей столицы от участия в несогласованных протестных акциях. В ведомстве напомнили о предусмотренной за это административной и уголовной ответственности. В прокуратуре пояснили, что в Сети распространяются призывы принять участие в массовой акции протеста в центре Москвы, но она с органами исполнительной власти в установленном порядке не согласована.

Прокуратура города Москвы предостерегает, что распространение подобных материалов в сети Интернет, социальных сетях, форумах и на иных интернет-платформах, вовлечение в противоправную деятельность, в том числе несовершеннолетних, а равно участие в незаконных акциях являются наказуемыми по действующему административному и уголовному законодательству, — говорится в тексте.

В ведомстве сделали акцент на ответственности за вовлечение в совершение противоправных деяний лиц, не достигших 18-летнего возраста. Кроме того, напомнили о привлечении родителей к административной и уголовной ответственности за противозаконные действия самих несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что 21 сентября в ряде российских городов, в том числе в Москве, прошли протестные акции против частичной мобилизации. По данным правозащитников, было задержано свыше тысячи их участников, из которых 394 — в столице.

Студент первого курса МФТИ, задержанный на такой акции в Москве, получил в отделении полиции повестку с требованием явиться в военкомат для получения мобилизационного предписания. Родные и близкие молодого человека подчеркнули, что он не служил и не принимал участия в боевых действиях.