Появилось фото разорванного автомобиля Kia после удара о грузовик в Москве Два человека погибли в ДТП на Северо-Восточной хорде в Москве

Фото: t.me/moscowproc

Автомобиль Kia врезался в грузовик дорожных служб в ночь на пятницу на Северо-Восточной хорде в Москве, водитель и пассажир автомобиля погибли от полученных травм, сообщается в официальном Telegram-канале столичной прокуратуры. Ведомство показало кадры с места происшествия.

На СВХ 33-летний водитель автомобиля «Киа» совершил столкновение с грузовиком, осуществлявшим прикрытие при проведении дорожных работ. В результате дорожной аварии водитель и пассажир автомобиля погибли на месте, — говорится в сообщении.

На фото с места происшествия, опубликованном пресс-службой столичной прокуратуры, видно, что разорванный автомобиль в результате удара полностью лишился крыши и смялся в лобовой части.

Непосредственно момент ДТП ранее публиковал дептранс Москвы. На видео видно, что Kia пытался затормозить, но, не успев, на огромной скорости влетел в грузовик дорожных служб. Прокуратура Восточного административного округа поставила на контроль установление всех обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, что подмосковные полицейские задержали водителя, повредившего десяток припаркованных автомобилей в Одинцово. В отношении задержанного составлен административный протокол, начата проверка.