Прокуратура отреагировала на драку на складе Wildberries в Подмосковье Прокуратура начала проверку из-за драки на складе Wildberries в Электростали

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с массовой дракой между сотрудниками на складе маркетплейса Wildberries в Электростали, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Там отметили, что дадут оценку соблюдению требований об охране труда и технике безопасности и уже поставили на контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой Следственным комитетом.

Прокуратура города Электростали даст оценку соблюдению требований законодательства об охране труда и технике безопасности. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что драка на складе Wildberries в подмосковной Электростали началась с потасовки между рабочим и бригадиром. Конфликт разгорелся из-за неправильно наклеенного штрих-кода.

До этого в пресс-службе маркетплейса сообщили NEWS.ru, что конфликт произошел между занятым на складе и сотрудником ГБР, полиция задержала 10 человек. Там отметили, что пострадавших нет, будет проведено внутреннее расследование, на данный момент склад работает штатно.

В ноябре на этом же складе полиция проводила проверку документов у сотрудников. По неофициальной информации, правоохранители искали нелегальных мигрантов, а также тех, кто недавно получил российское гражданство. Очевидцы рассказывали, что нескольким задержанным вручили повестки в военкомат.