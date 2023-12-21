Прокуратура отправила в суд дело против экс-депутата Штейн о фейках

Фото: Пресс-служба Басманного суда/РИА Новости

Люся Штейн

Басманный межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному против бывшего муниципального депутата Басманного района Москвы Людмилы Штейн, сообщили в пресс-службе московской прокуратуры. По данным ведомства, ее обвиняют в распространении ложной информации о действиях Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции. Участнице панк-группы Pussy Riot грозит наказание в виде штрафа или лишения свободы сроком до 10 лет.

Штейн обвиняют по статье 207.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил России». Следствием было установлено, что она размещала фейковую информацию на своей странице в социальных сетях. Людмилу Штейн заочно заключили под стражу, девушка находится в розыске.

Уголовное дело будет направлено в Басманный районный суд для рассмотрения по существу, — подытожили в прокуратуре.

Как сообщалось ранее, Хорошевский районный суд города Москвы получил материалы административного дела, возбужденного против мультипликатора Павла Мунтяна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Автора сериала Mr. Freeman обвиняют в дискредитации Вооруженных сил России. Ему грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей.