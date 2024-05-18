Прокуратура опубликовала кадры вооруженного ограбления банка в Москве

Фото: t.me/moscowproc*

Столичная прокуратура опубликовала видео с камер наблюдения в отделении кредитной организации, где утром 18 мая произошло вооруженное ограбление. Злоумышленник ворвался в офис на улице Генерала Кузнецова и напал на сотрудницу.

На кадрах видно, что женщина с травмой головы проводит мужчину в помещение кассы, пока он угрожает ей пистолетом. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Кузьминская межрайонная прокуратура координирует работу правоохранительных органов, контролирует принятие процессуального решения о возбуждении уголовного дела, а также установление обстоятельств произошедшего, личности подозреваемого и его задержание, — говорится в сообщении.

Источник «360» сообщал, что злоумышленник дважды ударил пострадавшую по голове, отчего у нее началось кровотечение. По данным телеканала, нападение произошло в Трансстройбанке.

Ранее подозреваемого в ограблении магазина на улице Онежской задержали в Москве. Мужчина напал на продавщицу и угрожал ей ножом, требуя отдать выручку. Злоумышленник отвел испуганную женщину в офис, где заставил ее открыть сейф и похитил 465 тысяч рублей.