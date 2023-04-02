Прокуратура оставила без английского больше тысячи учеников в Москве Прокуратура на три месяца закрыла платную английскую школу в Москве

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Тушинский районный суд в Москве удовлетворил требование прокуратуры о закрытии местной Англо-американской школы на 90 суток, передает РБК со ссылкой на пресс-службу суда. 28 февраля проверка надзорного органа выявила, что в школе преподавали педагоги без профильного образования и не были разработаны дополнительные общеобразовательные программы на основе программ обучения «Международного бакалавриата».

Назначить наказание в виде приостановления деятельности общеобразовательной организации по адресу: г. Москва, ул. Береговая, д. 1, сроком на 90 суток, который исчислять с момента фактического приостановления деятельности, — указано в постановлении суда.

Адвокаты школы настаивали на отсутствии состава правонарушения, а директор Магомед Баширов говорил, что учреждением «предприняты действия, направленные на выполнение лицензионных требований».

В Англо-американской школе получают образование около 1200 детей от четырех лет, в том числе дети британских, американских и канадских диппредставителей. Уроки в ней ведутся на английском языке, а программа рассчитана на 12-классное образование. Стоимость года обучения в школе оценивается в 1,6-2,5 млн рублей. Вступительный взнос для начала обучения составляет 750 тысяч рублей.

Ранее в Москве мать ученика элитной школы подала в суд на образовательное учреждение. Она требует от школы 2,5 млн рублей за то, что там ее 14-летнего сына избил одноклассник. Подросток со сломанным носом и разбитой головой попал в больницу. На сайте школы указано, что учебное заведение развивает в ребятах толерантность, умение общаться и желание идти вперед.