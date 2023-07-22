Прокуратура Москвы: все четверо погибших в ТЦ «Времена года» — женщины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В результате прорыва трубы в ТЦ «Времена года» погибли четыре человека, все они — женщины, сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова. По ее словам, прокуратура Москвы поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту ЧП.

Прокуратура Москвы поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, <...> Располагаем данными о четырех погибших, [это] женщины, — сообщила Нефедова.

Прокуратура Москвы также сообщила в своем Telegram-канале об организации проверки исполнения требований федерального законодательства в связи с происшествием в ТЦ на западе Москвы. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка действиям ответственных лиц.

Столичной прокуратурой также было опубликовано видео, на котором сотрудники осматривают затопленные помещения торгового центра.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели четырех человек в торговом центре «Времена Года» в Москве. По данным ведомства, в ТЦ оказывались услуги, не отвечающие требованиям безопасности, а также повлекшие смерть двух или более лиц.

По словам представителей «Времен года», прорыв трубы произошел в гастрономе «Глобус Гурмэ». Посетители и сотрудники торгового центра были эвакуированы. СЕО галерей Лилит Адибекян выразила соболезнования семьям погибших.