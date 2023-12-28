В результате пожара в Москве погиб мужчина Прокуратура Москвы: в результате пожара в Бибирево погиб мужчина

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В результате пожара в квартире жилого дома на Алтуфьевском шоссе погиб 51-летний мужчина, сообщила прокуратура Москвы в своем Telegram-канале. Отмечается, что он скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.

В результате пожара в квартире жилого дома на Алтуфьевском шоссе погиб мужчина 1972 г. р. Он скончался в автомобиле скорой медицинской помощи. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы, — говорится в сообщении.

Сегодня, 29 декабря, стало известно, что в Бибирево горит квартира в многоэтажке. Предположительно, загорелось жилище на 18-м этаже. На место ЧП прибыли сотрудники экстренных служб.

Ранее сообщалось о гибели женщины и ребенка при пожаре в общежитии Красноярского края. Погибшие находились в соседнем от очага возгорания помещении. Их нашли отравленными угарным газом. Медики попытались реанимировать пострадавших, но безуспешно.

24 декабря пожарные потушили огонь на цветочном складе в населенном пункте Сосенское в Новой Москве. Пламя распространилось в помещении площадью 30 кв. м на улице Адмирала Корнилова. Кроме того, огонь успел перекинуться на кровлю соседнего строения. Работа сотрудников пожарной службы осложнялась тем, что гидранты находились на расстоянии двух километров. Тем не менее огонь благополучно потушили. Никто не пострадал.