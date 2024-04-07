Прокуратура извинилась перед отсидевшим в СИЗО ученым. В чем его обвиняли?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прокуратура Москвы принесла официальные извинения от имени государства ученому-гидрологу Александру Цветкову, который отсидел в СИЗО по незаконному обвинению, сообщила в Telegram-канале член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева. В чем обвинялся ученый — в материале NEWS.ru.

Что сказала Меркачева о решении прокуратуры

Меркачева поблагодарила прокуратуру и отметила, что это замечательные новости.

«Замечательные новости! Спасибо прокуратуре! <...> Ученый-гидролог Александр Цветков получил официальные извинения от прокуратуры Москвы в связи с незаконным обвинением в серии убийств. Извинения за моральный вред принесены «от имени государства», — написала Меркачева.

В чем обвиняли Александра Цветкова

Замоскворецкий суд Москвы отменил арест Цветкова 11 декабря 2023 года. Он успел пробыть в СИЗО почти год.

Российского ученого-гидролога, сотрудника Института биологии внутренних вод имени И. Д. Папанина Российской академии наук Александра Цветкова подозревали в совершении трех убийств с особой жестокостью в 2000-е. Полиция задержала его в столичном аэропорту Домодедово в феврале прошлого года, когда мужчина с коллегами вернулся из очередной экспедиции.

На скамье подсудимых Цветков оказался вместе с Андреем Алешиным, с которым познакомился около 20 лет назад. Приятель гидролога был ранее четырежды судим. В СК утверждали, что Алешин дал против Цветкова показания: по его словам, в 2002 году они вдвоем убили двух женщин и мужчину.

Глава отдела по расследованию особо важных дел СУ по СВАО ГСУ СК РФ по Москве Алексей Бондарев рассказывал, что преступления были совершены в августе 2002 года в Новой Москве и Северо-Восточном административном округе столицы. По его словам, причинами убийств были не только бытовые и личные неприязненные отношения, но и корыстные побуждения.

На первом допросе Цветков написал явку с повинной и просил о досудебном соглашении, но позднее отказался от своих слов. В отношении ученого проводилась проверка.

Коллеги гидролога рассказывали, что мужчина не способен на убийство. По их словам, в предположительные даты убийств Цветков находился в экспедициях. Однако полицейские считали это косвенными доказательствами непричастности ученого к преступлениям.

Цветкову предъявляли обвинение по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса, его могли приговорить к пожизненному заключению. В марте 2023 года суд отправил ученого в СИЗО. После освобождения в декабре ему изменили меру пресечения на запрет определенных действий.

В конце февраля 2024 года правоохранители решили снять все обвинения с ученого. Уголовное дело было полностью прекращено.

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