Человек погиб при пожаре в столичном фитнес-центре Человек погиб при пожаре в фитнес-центре Moscow Fit

Фото: Прокуратура Москвы

В Москве при пожаре в закрытом фитнес-клубе Moscow Fit скончался мужчина 32 лет, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Пожар охватил огнем 50 кв.м. С ожогами мужчина был госпитализирован, но умер в больнице.

Мужчина 1990 г.р. скончался, — говорится в сообщении прокуратуры.

Пожар произошел на Большой Семеновской улице вечером 9 июня. Возгорание произошло на третьем этаже. Согласно отзывам о заведении в сервисе «Яндекс.Карты», фитнес-клуб закрылся, не выплатив клиентам компенсацию по оплаченным абонементам.

Ранее в Москве на территории Государственного университета просвещения произошел пожар. Площадь пожара составила 100 кв. м. Студентов и преподавателей института эвакуировали из здания.

Днем ранее в подмосковных Люберцах загорелся Центр медицинской и социальной реабилитации детей. Из здания эвакуировали медперсонал и пациентов. В данное время возгорание ликвидировано. Площадь горения составила 3 кв.м. Медучреждение специализируется на лечении детей в возрасте от 4 до 15 лет, страдающих бронхолегочной, неврологической и травматолого-ортопедической патологией.