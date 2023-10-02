Прохожий сломал челюсть юному обладателю Кубка Москвы по самбо Прохожий в Москве напал на 15-летнего самбиста из-за внешности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве прохожий напал на 15-летнего самбиста, когда тот бегал со своей девушкой в Мещерском парке, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, девятиклассник является обладателем Кубка Москвы и победителем первенства столицы по самбо.

По информации канала, незнакомец пристал к самбисту и его девушке 30 сентября, когда они сели отдохнуть на скамейку. Мужчина материл юношу, высказывая претензии к его внешности. Пара проигнорировала мужчину, и он ушел, но через 10 минут вернулся и начал пристально смотреть на молодых людей. Когда они попытались уйти, прохожий начал оскорблять девушку и приближаться к ней с угрожающим видом. Самбист встал между ними и получил удар в челюсть.

Юноша не стал отвечать, но когда напавший замахнулся снова, применил прием и отбросил его. Когда мужчина попробовал напасть на самбиста в третий раз, то отлетел в сторону и больше не пытался напасть. В больнице школьнику диагностировали вывих челюсти. Нападавшего ищет полиция.

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