Профсоюз мигрантов пожаловался на зарплаты дворников в Москве Профсоюз мигрантов: зарплаты московских дворников не соответствуют обещанным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Согласно официальным заявлениям, столичные дворники должны получать в среднем по 50 тысяч рублей в месяц, однако у большинства из них заработок не превышает и 40 тысяч, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов. Он подчеркнул, что не встречал ни одной жилищной компании, которая платила бы своим дворникам объявленные деньги, хотя инспектирует их постоянно.

Уже года три назад мэрия Москвы утверждала, что заработная плата московского дворника составляет 50 тысяч рублей. С тех пор мы ни одного дворника не встречали, который работает в ГБУ «Жилищник» любого района Москвы и получал бы 50 тысяч рублей. Вчера у меня были дворники из Лефортово, они получают в среднем 37–38 тысяч рублей в зимний период, но один из них почему-то получил 28, — сказал Каримов.

Он уточнил, что дворникам также приходится платить за патент и зачастую за инвентарь. Кроме этого, с них удерживается подоходный налог в размере 13%. По мнению главы профсоюза, эти факторы обесценивают в глазах мигрантов их поездки в Россию, а многие из них перерабатывают без доплаты.

Telegram-канал Baza ранее сообщил, что с мигрантов могут начать брать денежный сбор за пребывание в России, соответствующие поправки в закон 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» находятся на рассмотрении в МВД. По информации канала, размер сбора пока не определен. Помимо миграционного сбора приезжим было предложено ограничить срок пребывания в стране до 90 суток в течение года, сообщает Baza. Согласно действующим законам, мигрантам разрешено находиться в РФ 90 дней в течение 180 суток.