Профессор американского вуза лишился фарфора на 30 млн рублей МВД: у профессора американского вуза в Москве украли фарфор на 30 млн рублей

Фото: МВД России

В Москве у выходца из России — профессора Джорджтаунского университета украли фарфоровые статуэтки на 30 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД России в Telegram. Злоумышленник задержан, им оказался сын женщины, которая присматривала за квартирой профессора. Ведомство добавляет, что мужчина продал украденное имущество.

В столичную полицию обратился проживающий в Соединенных Штатах Америки профессор Джорджтаунского университета, выходец из России. Он сообщил, что из принадлежащей ему московской квартиры совершена кража, — говорится в сообщении.

МВД отмечает, что среди украденного есть коллекция статуэток из фарфора, создателем которых была бабушка потерпевшего — известный советский скульптор-керамист Нина Малышева. Профессор планировал отдать их московскому музею. Полицейские обнаружили проданные статуэтки в одном из аукционных домов и изъяли их, позднее их вернут владельцу. Против злоумышленника возбудили уголовное дело, он находится под домашним арестом.

Ранее Telegram-канал Baza писал, что у исполнительного секретаря местного отделения «Единой России» в Якутии Спиридона Борбуева украли золотые часы в Москве. Накануне он познакомился в интернете с молодым человеком по имени Иван и провел с ним вечер в гостинице. В настоящее время полиция разыскивает злоумышленника.

Отмечается, что Борбуев приехал в Москву по делам. Он рассказал полицейским, что в тот вечер выпивал с Иваном, а когда молодой человек ушел, обнаружил, что у него пропали золотые часы и кошелек, в котором лежала 21 тысяча рублей. Позднее полицейские нашли часы.