«Профессионально ссорюсь в МФЦ»: в Сети нашли услугу «смелый экстраверт» «Подъём»: в Москве появилась услуга «смелый экстраверт»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жителям Москвы предложили необычную услугу под названием «смелый экстраверт» для людей, которые боятся звонить по телефону по важным вопросам, ходить в госучреждения, просить открыть дополнительную кассу в супермаркете и взаимодействовать с людьми по другим поводам, на это обратил внимание «Подъем». Издание вышло на автора одного из таких объявлений Софью, которая подтвердила задумку.

Раньше по всему интернету гулял мем «новая задумка для бизнеса». Было очень смешно. Мы с подружками посмеялись и решили создать такое. Мне не страшно сходить куда-то, я профессионально ссорюсь с людьми, особенно в МФЦ, но я не специально, они странные. Я была волонтёром, а сейчас работаю на работе, где постоянно общаюсь с людьми разного социального статуса, — рассказала девушка.

Софья отметила, что ей кажется странным тот факт, что люди боятся сами позвонить и узнать то, что их интересует. Также ее удивляет стеснение людей, когда нужно купить прокладки или лекарства. Именно для этого и нужны услуги «смелого экстраверта», добавила она.

По словам девушки, ей уже звонило множество людей, однако никто пока не сделал заказ. При этом чаще всего пишут люди старшего поколения, а более молодые хвалят за свежую идею. Девушка не теряет надежды на то, что заказчики появятся, тем более что услуга стоит от 300 рублей.

Ранее жители Екатеринбурга обратили внимание на «лавки для интровертов» на городских остановках. В мэрии ответили, что остановочный навес совмещен с рекламной конструкцией и установка скамеек затруднит проход пассажиров, однако по окончании действия контракта ситуация изменится.