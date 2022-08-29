Продюсера Большакова посадили за взятки на съемках сериала «Чикатило»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший гендиректор ООО «Кино Групп» Дмитрий Большаков получил пять с половиной лет колонии, передает ТАСС. Его признали виновным по делу о взятках за перекрытие дорог в Тимирязевском районе и центре Москвы для съёмок сериала «Чикатило».

Приговором Щербинского районного суда Дмитрий Большаков признан виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве». По совокупности преступлений ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — сказали в суде.

О махинации могли и не узнать, однако одна из улиц, которую перекрыли, находится под контролем ФСО. Сотрудники решили проверить документы и вскрыли подлог. В эту же минуту Большакова, а также полицейских Дмитрия Смолина и Игоря Файзуллина, получивших взятку в размере 400 тысяч рублей, арестовали. Последним суд дал более тяжелое наказание: 7,5 и 8,5 года колонии соответственно.

Ранее организатор пресеченного несанкционированного пробега элитных спортивных автомобилей в центре Москвы Алексей Хитров получил 15 суток административного ареста. Таганский районный суд города Москвы постановил считать арест с момента фактического задержания Хитрова в минувшее воскресенье. Суд также назначил 15 суток административного ареста брату-близнецу Хитрова Сергею за организацию массового пребывания граждан в общественных местах.