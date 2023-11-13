Продюсер назвал причину ухудшения здоровья Кушанашвили Продюсер Кушанашвили: у телеведущего сердце не выдержало из-за объема работы

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Продюсер телеведущего Отара Кушанашвили Виктор Ладненко отреагировал на данные о приступе у клиента, заявив в Telegram-канале, что у журналиста в последнее время было много работы. Он пояснил, что «просто не выдержало сердце».

Слишком много работы было в последнее время. И даже у такого с виду железного человека просто не выдержало сердце, — подчеркнул Ладненко.

Он добавил, что в субботу днем они с Кушанашвили в ресторане Sabor de la Vida после рабочего мероприятия вместе смотрели футбольную трансляцию матча «Спартак» — «Ростов» и расстались после первого тайма.

Продюсер призвал СМИ не писать о том, что Кушанашвили «вел праздный и гулящий образ жизни», назвав это полнейшей ложью. Ладненко указал на то, что «с ним всегда» и знает, как много и усердно работает телеведущий.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что у Отара Кушанашвили случился сердечный приступ в ресторане в центре Москвы. По его данным, шоумена госпитализировали, он в сознании, но жаловался на боль в груди и сложности с дыханием. Как выяснил канал, 53-летний журналист отдыхал с друзьями в ресторане на улице 1905 года. Отмечается, что когда ему стало плохо, очевидцы вызвали скорую помощь. Кушанашвили госпитализировали в Боткинскую больницу.