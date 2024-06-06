Продажа автомобилей обернулась «условкой» для экс-сотрудника МВД Суд приговорил экс-сотрудника МВД Павлова к шести годам лишения свободы условно

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Мещанский районный суд города Москвы признал экс-сотрудника МВД России Александра Павлова виновным в преступлении по статье о присвоении и растрате. Мужчину обвиняли в продаже автомобильной техники по заниженной стоимости, говорится в сообщении пресс-службы судов общей юрисдикции столицы.

Уточняется, что ему грозит лишение свободы сроком на шесть лет со штрафом в размере 500 тысяч рублей с минимальным правом работать на госслужбе в органах местного самоуправления с определением функций представителя власти. Назначенное наказание в виде лишения свободы считается условным, отметили в пресс-службе. Испытательный срок составит пять лет.

В отношении другого бывшего сотрудника отдела снабжения центрального управления ФГУП «Ремонтно-строительное управление МВД» Алексея Смыка прекратили уголовное преследование. Мещанский суд принял такое решение в связи с его смертью.

В конце мая МВД Дагестана сообщило о проверке сотрудников отделов полиции в двух районах республики на возможную причастность к хищению нефтепродуктов. Соответствующие мероприятия проводились в Тарумовском и Ногайском районах. Личности подозреваемых не раскрываются.