Продавщица схватилась с вооруженным грабителем в Москве и попала на видео Продавщица вступила в борьбу с вооруженным грабителем магазина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудница круглосуточного магазина на Рязанском проспекте в Москве оказала активное сопротивление грабителю, сообщает прокуратура Москвы. Как отмечается, мужчина ворвался в помещение среди ночи с чулком на голове и потребовал «отдать кассу». В момент, когда он полез за деньгами, женщина выбила у него из рук нож и вступила с ним в борьбу. Тем не менее грабитель смог уйти, прихватив с собой выручку и пять пачек сигарет. Позже его задержали.

57-летнему фигуранту предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой) и с учетом позиции Кузьминской межрайонной прокуратуры избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

Ранее в селе Евсино в Новосибирской области задержали подозреваемого в ограблении магазина, при котором была зажигалка в виде пистолета. Вероятным преступником оказался 22-летний местный житель, похищенные почти пять тысяч рублей он потратил «на личные нужды». Молодого человека арестовали, против него возбудили дело о разбое с применением оружия.

В январе две жительницы Кургана вломились к пенсионерке в дом и украли у нее бензопилу. Женщины были вооружены пневматическим пистолетом. Обе уже имеют судимости. Так, на счету одной из них 10 преступлений, другая же отбывала срок лишь за одно нарушение.