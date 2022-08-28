Продавец донесла в полицию на покупателя из-за ссоры про Украину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продавец московского салона «Мегафон» донесла в полицию на покупателя из-за ссоры про Украину, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Причиной стали слова клиента, которым он выразил свою позицию по поводу хода ведения Россией специальной военной операции на Украине.

Отмечается, что ссора между покупателем и продавцом завязалась во время обсуждения спецоперации. Мужчина заявил, что «Россия никогда не выиграет», после чего продавец позвонила в полицию и сообщила об инциденте.

Предположительно, мужчина был гражданином Украины. В салоне он совершил крупную покупку однодневных сим-карт, что, по версии источника, стало причиной для подозрений со стороны продавца.

Ранее сообщалось, что москвич убил знакомого во время обсуждения спецоперации России на Украине. Обвиняемому не понравилась критика российских военных.