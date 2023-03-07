Пробки в Москве достигли 10 баллов накануне 8 Марта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дорожное движение в Москве

Пробки на дорогах в Москве достигли 10 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс.Карты». Движение транспорта особенно затруднено в центре столицы, трудности также наблюдаются на отдельных участках МКАД.

В столичном Дептрансе ранее сообщили, что пробки в Москве могут достичь 8-9 баллов в вечернее время. В ведомстве связали затрудненное движение с праздничным ажиотажем.

Накануне пробка из машин образовалась вокруг Рижского цветочного рынка в Москве. При этом продавцы цветов решили, что покупателей на всех не хватит и устроили драку за право сбыть товар. Прибывшая полиция разняла драку и выгнала нарушителей порядка с рынка.

Ранее жители городов-миллионников рассказали, что регулярно пользуются общественным транспортом. Так, 58% россиян часто ездят на автобусах. Наименее популярным видом общественного транспорта в России стала электричка. Совершать на ней ежедневные поездки по городу могут 32% опрошенных.