Пробка из скорых образовалась у московской больницы из-за вспышки COVID Mash: более 20 машин скорой помощи стоят в пробке у московской больницы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве более 20 машин скорой помощи стоят в пробке около инфекционной больницы № 1 на Волоколамском шоссе, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, у всех прибывших пациентов медики диагностировали симптомы пневмонии и коронавирусной инфекции.

Как передает канал, за последние сутки в российской столице зафиксировали 243 случая COVID. Число заболевших коронавирусом растет во всех регионах страны. С 30 октября по 5 ноября в России были госпитализированы более пяти тысяч человек, что на треть больше, чем неделей ранее.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что в стране обнаружили 10 случаев заражения новым штаммом коронавирусной инфекции «пирола». По ее словам, до начала ноября заболевания этим типом вируса в России не наблюдались, а все пациенты заразились новым штаммом за пределами страны. Попова также допустила, что в ближайшее время на территории России возможен всплеск заболеваний «пиролой».

Первый случай заражения новым штаммом коронавируса был зарегистрирован в Москве 3 ноября. По словам Поповой, всего в столице зафиксировано три случая заражения «пиролой». Известно, что двое россиян, у которых выявили заболевание, недавно вернулись из Турции.