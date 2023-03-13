Подарок от незнакомца в Москве «свел девушку с ума» Baza: в Москве девушка попала в психиатрическую больницу после того, как понюхала духи

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В Москве девушка оказалась в психиатрической больницы после того, как понюхала духи. По словам ее близких, москвичка получила их на улице в качестве подарка на 8 марта от незнакомого человека, сообщает Telegram-канала Baza.

Издание пишет, что в тот день девушка стояла в пробке, когда с ней поравнялся автомобиль с незнакомцем. Мужчина захотел с ней познакомиться, однако девушка ответила отказом. Несмотря на это мужчина не спешил отъезжать и сделал девушке подарок — флакон с парфюмом, который она взяла.

Baza пишет, что девушка не стала распылять аромат, а всего лишь понюхала колпачок после чего с ней начали твориться странности.

По словам родных, в течение следующих дней жительницу Москвы отличало непривычное поведение — у девушки случались резкие перепады настроения, а спустя еще несколько дней она и вовсе стала рассказывать об «эмбрионах, выпускающих собак», уточняет канал. После этого ей вызвали скорую и увезли в психиатрическую больницу.

На момент публикации материала, пострадавшая уже около недели находится в больнице, однако ее состояние не улучшилось. Родственники утверждают, что подобного поведения за девушкой ранее замечено не было.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что 8 Марта нескольким жительницам Липецка подарили цветы с муляжами гранат Ф-1, в которых также лежали записки с угрозами. Всего такие презенты получили пять женщин в разных районах города.