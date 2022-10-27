«Про солнце можно забыть»: метеоролог дал прогноз на выходные в Москве Метеоролог Шувалов рассказал, что в выходные в Москве ожидаются затяжные дожди

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В предстоящие выходные в Москве ожидаются затяжные проливные дожди, поэтому о солнце в конце недели можно забыть, рассказал в беседе с NEWS.ru руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. Несмотря на осадки, в столице будет тепло. К Москве двигается теплый циклон, в результате чего в воскресенье воздух прогреется до 10-–2 градусов, отметил он.

В выходные в столице о солнце можно забыть. Так как в Москве ожидаются затяжные, проливные дожди. Но при этом к нам двигается теплый сектор циклона, что позволит ко второй половине воскресенья прогреть воздух до значений в 10–12 градусов. Также в Москве будет достаточно сильный ветер, так что одевайтесь потеплее, — сказал специалист.

Ранее климатолог и начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок заявил, что предстоящая зима в Московском регионе будет снежной и умеренно холодной. По его словам, рекордных морозов в столице не ожидается — эксперт пообещал стандартные периоды оттепели и морозов.