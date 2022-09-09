Признаки массовой кибератаки зафиксировали на выборах в Москве Оперштаб сообщает фиксировании на выборах в Москве признаков атаки на электронные системы

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Признаки массовой профессионально организованной атаки на электронную систему голосования фиксируют на выборах в Москве, сообщается в Telegram-канале Общественного штаба по выборам — 2022. Специалисты уже начали вести технические работы по недопущению некорректной работы системы.

В настоящее время есть признаки такой массовой профессионально организованной атаки на систему электронного реестра, — заявили в штабе.

Отмечается, что на случай серьезных атак на сервис, в том числе зарубежных, предусмотрена возможность приостановки приема голосов. Эта мера может быть предпринята, чтобы потенциальная кибератака не оказывала влияния на сам процесс голосования.

Массированные DDos-атаки на электронные системы голосования в случае их максимально профессиональной подготовки и организации (например, с помощью западных специалистов) могут привести к некорректной работе системы. Поэтому на случай серьезных массированных атак на сервис, в том числе из-за рубежа, предусмотрена возможность временной остановки работы электронных систем, — отмечается в сообщении.

Ранее Ксения Собчак заявила, что у наблюдателей за выборами в московском общественном штабе нет возможности фиксировать нарушения на избирательных участках из-за отсутствия функции перемотки в системе мониторинга. Собчак отметила, что это делает бессмысленным работу наблюдателей.