Присяжные решили судьбу убийцы сестры в Мытищах Жителя Мытищ приговорили к 10 годам строгого режима за убийство сестры

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Вячеслав Климов

В Мытищах городской суд приговорил 44-летнего местного жителя за убийство сестры к девяти годам и 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строго режима, передает пресс-служба подмосковной прокуратуры. Приговор убийце вынесли с учетом вердикта коллегии присяжных. Осужденный не только убил родственницу, но и попытался отвести от себя подозрения.

В суде установлено, что в ночь с 24 на 25 июля 2021 года Климов, находясь со своей родной сестрой на территории Национального парка Лосиный остров <...> нанес ей множественные удары тупым твердым предметом в область головы, шеи, туловища и конечностей, а после задушил. Затем <...> имитировал хищение личных вещей, телефона и денежных средств потерпевшей, — рассказали в прокуратуре.

Украденные вещи мужчина выкинул в ближайший водоем. В ближайшие дни преступник сможет обжаловать приговор.

Ранее в городе Салавате местный житель до смерти избил женщину, а после обнимался с ее телом. Побои попали на камеру очевидцев из дома, рядом с которым произошла драка. Мужчина избивал пострадавшую на улице, а после завел домой. Свои удары он чередовал с требованием надеть шапку.