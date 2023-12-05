Приставы объяснили приостановку сноса мечети в Подмосковье ФССП: снос нелегальной мечети в Подмосковье приостановлен по просьбе взыскателя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковной Лобне судебные приставы приостановили снос мечети, на защиту которой встали местные мусульмане, сообщает «Подъем». В пресс-службе ФССП пояснили изданию, что о приостановке сноса попросил взыскатель. Ранее здание было признано самостроем.

24.04.2023 было возбуждено исполнительное производство во исполнение решения Мытищинского городского суда, который признал данный объект капитального строительства самовольной постройкой и обязал должника его снести. Данное судебное решение вступило в законную силу 22.03.2022. В настоящее время исполнительные действия отложены на основании поступившего от взыскателя ходатайства, — сказали в ведомстве.

Мытищинский городской суд признал мечеть в Лобне самостроем еще в 2021 году, но ответчики отказались снести его добровольно. Тогда власти инициировали процесс по принудительному сносу объекта, тендер на демонтаж выиграла компания, предложившая провести работы за 670 тысяч рублей. 24 ноября на место прибыла тяжелая техника, но местная община перекрыла ей дорогу.

Ранее сообщалось, что на строительной площадке в районе Свиблово в Москве произошла потасовка между трудовыми мигрантами и застройщиком. Причиной потасовки стала очередь в столовую. В результате конфликта пострадали два человека, 37 были доставлены в полицию.