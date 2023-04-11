Пристававший к девочке в батутном центре Москвы вышел после 10 суток ареста

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве пристававший к трехлетней девочке в батутном центре мужчина вышел на свободу после 10 суток административного ареста, сообщает Telegram-канал «112». Полиция назначила такое наказание по статье о мелком хулиганстве. Видео, на котором видно, как мужчина трогал ребенка и сажал к себе на колени, а потом пытался увести с игровой площадки со словами «Идем искать маму», разошлось по Сети. По словам самого задержанного, он хотел познакомиться с женщиной, которая пришла с дочкой в батутный центр, но перепутал детей.

Я не трогал девочку, я как бы с ней играл, так получилось, — приводит канал слова задержанного.

По словам 49-летнего мужчины, он думал, что это была дочка женщины, с которой он хотел познакомиться. По данным «112», отец ребенка не верит в эту версию и намерен добиваться возбуждения уголовного дела.

Ранее в одной из школ Новой Москвы четвероклассник изнасиловал своего сверстника, которого заманил домой и снял надругательство над ним на видео. Мать пострадавшего рассказала, что ее сын дружил с насильником, они ходили друг к другу в гости. Женщина не исключила, что случай насилия мог быть не единичным. По данным СМИ, обвиняемый в изнасиловании школьник ранее также приставал к другому ученику и к первокласснику, с которым гулял во дворе.