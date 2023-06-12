Судебный пристав из подмосковного Ступино Григорий Серебряков рассказал изданию «Подъём», что не приписывал себе спасение девочки из горящей машины. Ранее ФСПП по Московской области опубликовала в Telegram-канале пост, в котором сообщается, что тот вытащил заблокированную в полыхающем автомобиле школьницу.
По словам Серебрякова, которые приводит издание, он увидел горящую машину, позвонил по номеру 112, после чего сразу же отправился тушить пожар, прихватив с собой служебный огнетушитель. Вместе с ним с огнем боролись и другие очевидцы на улице. После того как жительница одного из домов крикнула, что в машине заперт человек, Серебряков побежал в офис за ломом, а когда вернулся, ребенка уже достали. После этого он отвел девочку в помещение.
Она дымом надышалась, испугалась, поранила руку, видимо, от стекла, когда её доставали. В отделе ее успокоили, — сказал пристав.
Далее ребенку вызвали скорую помощь. Приехавшие медики дали надышавшейся угарным газом девочке кислородную маску и обработали рану на руке, которую та получила, порезавшись о разбитое стекло автомобиля.
Ранее пресс-служба ГУ ФСПП по Московской области написала в соцсетях, что их начальник Григорий Серебряков «помог предотвратить взрыв автомобиля и спасти жизнь маленькой девочки». На самом деле девочку спас проходивший мимо россиянин Алексей Юдаев. Видеокадры вызволения ребенка из машины засняли очевидцы. На них показано, как Юдаев с тяжелым предметом в руках разбивает заднее стекло иномарки, в которой была заперта девочка, и помогает ей вылезти наружу. Как только испуганная девочка вылезла, мужчина отвел ее подальше от горящей машины.