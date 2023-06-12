Пристав из Ступино рассказал свою версию ЧП с девочкой в горящей машине Судебный пристав из Ступино рассказал, что не приписывал себе спасение девочки из автомобиля

Фото: Пресс-служба ГУФССП России по Московской области

Григорий Серебряков

Судебный пристав из подмосковного Ступино Григорий Серебряков рассказал изданию «Подъём», что не приписывал себе спасение девочки из горящей машины. Ранее ФСПП по Московской области опубликовала в Telegram-канале пост, в котором сообщается, что тот вытащил заблокированную в полыхающем автомобиле школьницу.

По словам Серебрякова, которые приводит издание, он увидел горящую машину, позвонил по номеру 112, после чего сразу же отправился тушить пожар, прихватив с собой служебный огнетушитель. Вместе с ним с огнем боролись и другие очевидцы на улице. После того как жительница одного из домов крикнула, что в машине заперт человек, Серебряков побежал в офис за ломом, а когда вернулся, ребенка уже достали. После этого он отвел девочку в помещение.

Она дымом надышалась, испугалась, поранила руку, видимо, от стекла, когда её доставали. В отделе ее успокоили, — сказал пристав.

Далее ребенку вызвали скорую помощь. Приехавшие медики дали надышавшейся угарным газом девочке кислородную маску и обработали рану на руке, которую та получила, порезавшись о разбитое стекло автомобиля.

Ранее пресс-служба ГУ ФСПП по Московской области написала в соцсетях, что их начальник Григорий Серебряков «помог предотвратить взрыв автомобиля и спасти жизнь маленькой девочки». На самом деле девочку спас проходивший мимо россиянин Алексей Юдаев. Видеокадры вызволения ребенка из машины засняли очевидцы. На них показано, как Юдаев с тяжелым предметом в руках разбивает заднее стекло иномарки, в которой была заперта девочка, и помогает ей вылезти наружу. Как только испуганная девочка вылезла, мужчина отвел ее подальше от горящей машины.