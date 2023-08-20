«Природа перейдет Рубикон»: синоптик о погоде в Москве на следующей неделе Тишковец: 21 августа в Москве станет последним солнечным днем этого лета

В понедельник, 21 августа, погода в столичном регионе последний раз в году будет по-летнему теплой, рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, уже со вторника в Москве начнутся дожди и похолодания из-за надвигающегося полярного атмосферного фронта. Прогнозист уточнил, что температура в столице не будет превышать отметку в плюс 20 градусов.

Август, который обеспечил жителей Русской равнины по-летнему жаркой и засушливой погодой, начинает выдыхаться, и атмосфера станет готовиться к смене климатических сезонов. <...> Во вторник природа перейдет рубикон. Москву пересечет полярный атмосферный фронт, ливни возобновятся, и начнется вторжение холодных воздушных масс, столбики дневных термометров впервые в текущем месяце опустятся ниже отметки в плюс 20 градусов, — написал Тишковец.

Он уточнил, что в понедельник воздух в Москве прогреется до плюс 25 градусов, однако купальный сезон будет завершен.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов также сообщал, что на следующей неделе в Москве со вторника, 22 августа, преимущественно во все дни ожидаются дожди. По его словам, это приведет в норму количество осадков, которые на данный момент составляют всего 15%.