Прицеп грузовика убил женщину на МКАД и попал на видео В Москве на 89-м км МКАД прицеп грузовика влетел в Mazda и убил женщину-водителя

Фото: Прокуратура Москвы

В Москве на 89-м км МКАД у грузовика оторвало прицеп, который впоследствии врезался в припаркованную на обочине машину марки Mazda, сообщается в Telegram пресс-службы столичной прокуратуры. В результате аварии женщина-водитель легкового авто скончалась. По факту произошедшего проводится проверка. В Сети были опубликованы кадры с моментом ЧП.

На 89-м километре МКАД у грузового автомобиля во время движения отцепился прицеп, который врезался в остановившийся из-за поломки автомобиль Mazda. В результате дорожной аварии погибла пассажирка легкового автомобиля. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП, а также ход процессуальной проверки, — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее прокуратура Москвы опубликовала видеозапись с камер внешнего наблюдения с моментом ДТП на улице Адмирала Лазарева. На кадрах видно, как легковой автомобиль на полной скорости въезжает в кабину сворачивающего вправо КамАЗа. Известно, что в результате аварии пострадали оба водителя. Предположительно, виновником является водитель грузовика, который не уступил дорогу.